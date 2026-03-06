ECONOMIE
Zo'n 450.000 mensen lid politieke partij, hoogste sinds 1982

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 9:32
GRONINGEN (ANP) - Het aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij is met 448.100 leden voor het eerst hoger dan in 1982. Dat meldt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van een jaarlijkse rondvraag. In 2025 kwamen er 57.000 nieuwe leden bij, een groei van bijna 15 procent.
FVD heeft nog altijd de meeste leden, namelijk ruim 70.000. Daarna volgen PvdA en GroenLinks, die in 2025 groeiden met respectievelijk 33,5 procent en 35 procent. Ook JA21 kreeg er flink wat leden bij, van 3637 naar 4860, een stijging van 33,6 procent. DENK mocht ook behoorlijk wat nieuwe leden verwelkomen, waardoor het ledental met bijna 30 procent steeg naar 5300.
De onderzoekers stellen dat de toename past in een patroon waarin partijen het vrij goed doen in de jaren waarin er verkiezingen zijn. Er is dan veel om de partijen te doen in de media. Toch was de stijging vorig jaar volgens het DNPP "wel bijzonder fors". En dat terwijl er geen nieuwe partijen doorbraken, waar dat in 2021 met de BBB en in 2023 met NSC wel het geval was.
