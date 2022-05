Grappig of smakeloos? Even tot hier vergelijkt de KLM met de baby van Baudet

Er was afgelopen weekend even een Twitter-stormpje nadat Even tot hier een grap maakte over de KLM en de aanstaande baby van Thierry Baudet. Kritiek hebben op een ongeboren kind vonden veel kijkers smakeloos.

Het onderwerp was de chaos bij Schiphol en KLM, de bakken met geld die de nationale vliegmaatschappij ontvangt uit de staatskas en hoe het nog steeds een puinhoop is. "Al bij de geboorte van de KLM was het duidelijk dat het niks ging worden. Een beetje hetzelfde als de baby van Thierry Baudet,” aldus de heren van Even tot hier.

Niet grappig, was het oordeel van veel kijkers. "De 'grappen' over ongeboren kind van #Baudet gaan echt alle perken te buiten," schrijft iemand. "Wat een onsmakelijke grap," vindt een ander. Niet iedereen is even streng. "Soms vind je een grap leuk en soms niet," klinkt het.

#eventothier teruggezien. En hoe goed, geestig, knap, en waar het item over #KLM ook was ( gaat dat zien) en hoe weergaloos dat koor ook zong en hoe aandoenlijk Miguel ook was met z'n poffertjes;



de grollen mbt de ongeboren baby van de heer en mevrouw B?

Niet grappig, ongepast. — Nettie Klompsma (@KlompsmaNettie) May 28, 2022

Wat een onsmakelijke grap bij #eventothier over het kind van @thierrybaudet echt, van kinderen blijf je af @BNNVARA 🤮🤮🤮😭😭😭😭 — Paula (@Paula12437095) May 28, 2022

#eventothier de "grappen" over ongeboren kind van #Baudet gaan echt alle perken te buiten. Tuurlijk mag je alles zeggen, of grappen maken, maar het is uiterst smakeloos en zeer, zeer triest. Als je een leuk gezellig programma op za-avond wil maken heb je dit niet nodig. #zwakte — JHMW (@JHMW1) May 28, 2022