Verveelde huisvrouw verzon honderden Wikipedia-artikelen

Om een beetje sjeu aan haar saaie leven te geven, besloot een Chinese huisvrouw Wikipedia te verrijken met haar artikelen over de Russische geschiedenis. Alleen was elk woord verzonnen.

Onder de gebruikersnaam Zhemao schreef ze sinds 2019 maar liefst 206 artikelen. Pas vorige maand kwam het bedrog aan het licht. De vrouw gaf zich uit als geleerde en verzon complexe gebeurtenissen in de Russische geschiedenis, inclusief plaatsen, gebeurtenissen, regimes en zelfs de samenstelling van de grond en de inhoud van mijnen.

Zowel de kunstmatige intelligentie als de vrijwilligers van Wikipedia pikten de nepverhalen niet op. Hoe kan dat? "De dingen die zij schreef zijn van hoge kwaliteit en de artikelen zijn onderling aan elkaar gekoppeld, waardoor een op zichzelf bestaand systeem ontstaat", zegt de Chinese Wikipedia-auteur John Yip tegen Vice. "Zhemao heeft eigenhandig een nieuwe manier bedacht om Wikipedia te ondermijnen."

Verveeld

De Chinese romanschrijver Yifan, die onderzoek deed voor een nieuw boek, ontdekte uiteindelijk het bedrog doordat hij op een artikel stuitte van Zhemao over een mijn in Rusland. Toen hij extra informatie vroeg aan mensen die Russisch spraken, bleken de gebruikte bronnen van Zhemao helemaal niet te bestaan.

Zhemao verklaart dat ze verveeld en eenzaam was. Haar man was altijd weg en ze had geen vrienden. Ze vermaakte zich daarom met het verzinnen van tienduizenden woorden voor Wikipedia.