Kerstmirakel én wereldrecord: man draagt 710 kerstballen in zijn baard

Het is een onvergetelijke kerst voor de Amerikaan Joel Strasser. De man maakt er de laatste jaren een kersttraditie van om zijn eigen record voor het aantal ballen in zijn baard scherper te stellen en is dit jaar op liefst 710 gekleurde kerstballen uitgekomen.

Voor de hipsters die een woest aantrekkelijke flashy kersttrui niet ver genoeg vinden gaan, zijn er de kleurige kerstornamentjes die ze in hun baard kunnen laten bungelen. Joel is in de loop der jaren een regelrechte specialist geworden, maar wist toch nog 24 ballen extra onder zijn kin vast te pinnen.

“Elk jaar wordt mijn techniek beter. Eerst hing ik de ballen overal en nergens in mijn baard, zonder enig plan. Daarom waren mijn eerdere recordnummers relatief laag”, vertelt Strasser tegen Guinness World Records.

Het succes komt de kersthipster niet zomaar aanwaaien. Het hele proces kostte hem bloed, zweet en tranen, maar na 2,5 uur lukte het hem om alle 710 ballen op hun plek te manoeuvreren. “Het gezamenlijke gewicht van meer dan 2,2 kilo trekt enorm aan mijn baard. Het is flink pijnlijk om al die ballen tegelijk aan mijn baardharen te voelen trekken”, aldus Joel.

Na een uur aftuigen was het feestje voor Strasser weer voorbij. Zijn geslaagde recordpoging is van begin tot einde in beeld gebracht door het Guinness Book of Records: