Alles voor de likes: youtubers rammen auto met gezin in Rome, kind van 5 dood

Het was de zoveelste domme, gevaarlijke uitdaging. En deze keer ging het helemaal mis. Een groep youtubers, The Borderline genaamd, reed op hoge snelheid door Rome en knalde vol op een Smart met daarin een moeder en haar twee kinderen. Manuel van 5 is dood, de andere twee liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

De youtubers met 600.000 volgers en in 2022 alleen al 150 miljoen views wilden 50 uur aan één stuk door op hoge snelheid door Rome rijden in een gehuurde Lamborghini Urus. De rit in de loodzware SUV was een uitdaging voor hun YouTube-kanaal.

Maar woensdagmiddag reden ze vol in op een Smart ForFour van de 29-jarige Elena. De kleine auto is kansloos en wordt verpulverd. Elena's zoontje overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, zusje Aurora van 3 is zwaargewond net als haar moeder.



De vijf youtubers van rond de 20 zijn allemaal ongedeerd. De vader van het gezin probeerde hen nog te lijf te gaan, maar de politie stopte hem. De woede is begrijpelijk: de youtubers reden 90 tot 100 kilometer per uur terwijl maximaal 50 is toegestaan. Er waren op de weg niet eens remsporen te zien.

De telefoons zijn in beslag genomen. De challenge werd live gefilmd dus er zal snel uitsluitsel zijn over hoe het ongeluk precies is gebeurd. Als ze schuldig blijken aan het ongeluk krijgen ze mogelijk twee tot zeven jaar cel wegens 'moord op de weg'. Ondertussen is het YouTube-kanaal nog steeds actief.