Kolderieke vermommingsfoto’s van Prigozjin: dezelfde puist en rimpels, dus ‘waarschijnlijk echt’

De Russische politie heeft tijdens een huiszoeking bij Wagner-baas Jevgeni Prigozjin stapels geld, goud, wapens en een kast vol vermommingen gevonden, inclusief pruikenfoto's die de Wagner-baas van zichzelf maakte. The Guardian komt tot de conclusie dat de foto's 'waarschijnlijk echt' zijn.

De bizarre foto's zijn door de Russische veiligheidsdienst FSB gelekt naar de media, waarschijnlijk om hem belachelijk te maken. Er gingen stemmen op dat de beelden vervalst waren, ook omdat de kwaliteit van de foto's nogal laag is. Maar uit analyse van de Britse journalisten volgt dat de rimpels en puist op het gezicht van Prigozjin op de verschillende kolderieke foto's overeenkomen met de werkelijkheid.

Hier staat de oorlogsmisdadiger zes keer op de foto met opplakbaarden, goedkope pruiken en brillen. Borat is er niks bij. Het lijkt erop dat de selfies in verschillende werelddelen zijn gemaakt:

