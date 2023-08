Vegan influencer overlijdt na radicaal dieet, dat ze iedereen aanbeval

Zelf dacht Zhanna Samsonova (39) echt dat ze gezond bezig was, maar ondertussen takelde de vegan influencer steeds verder af door haar fruitdieet, waarbij ze ook nog eens geen water dronk. Ze overleed op 21 juli op de intensive care van een ziekenhuis in Maleisië.

Samsonova hield zich al tien jaar aan een rauw plantaardig dieet, maar dat was niet extreem genoeg. Een paar jaar geleden besloot ze alleen nog maar groenten, fruit, zonnebloempitten en fruitsap te nemen. Ze deelde haar recepten met haar ruim 16.000 volgers op social media.

De influencer was erg happy met haar eetpatroon. "Ik zie mijn lichaam en geest elke dag transformeren. Ik hou van mijn nieuwe ik en grijp nooit meer terug naar de gewoontes die ik vroeger had.” En: "Ik voel me erg verdrietig als ik de meeste van mijn leeftijdsgenoten zie. Door junkfood zien ze er veel ouder uit dan hun leeftijd.”

Volgens vrienden kampte de Russische met een eetstoornis. Ze was aan het eind van haar leven zo verzwakt dat ze nauwelijks nog haar bed uit kon komen. "Ik heb zeven jaar lang toegekeken. Toen ik haar in Sri Lanka opnieuw zag, was ik verbaasd dat ze nog steeds kon bewegen”, vertelt vriendin Olga Chernyaeva aan de Russische krant Novye Izvestia. "Ik probeerde met haar te praten, haar te overtuigen om hulp te zoeken bij artsen, testen te doen. Ik liet haar naar haar lichaam kijken in de spiegel, op foto’s. Maar haar overtuigen was onmogelijk.”

Volgens haar moeder is Samsonova gestorven aan een infectie die werd verergerd door haar extreme dieet. Ze weigerde bovendien naar een dokter te gaan.