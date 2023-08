Ksamil: De Malediven van Europa voor maar 10 procent van de prijs

Zon, zee en parelwitte zandstranden. Iedereen zou wel eens een weekje willen relaxen en cocktails drinken op de paradijselijke Malediven. Helaas is het een verre reis – de eilandengroep ligt ten zuiden van India – en zijn de kosten niet voor de poes. Gelukkig heeft Europa zijn eigen Malediven.

Landen als Montenegro, Bulgarije en Albanië worden steeds vaker bezocht door toeristen, maar toch is het zuidoosten van Europa voor veel Nederlanders nog onbekend terrein. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen, vindt ook The Guardian. Zij wijzen op de kraakheldere, turquoise wateren, witte stranden en bizar lage prijzen.

In het toeristische Ksamil aan de Albanese kust is het in de zomer niet bepaald rustig, maar de omgeving is zo mooi dat je dat voor lief neemt. Ook de TikTokkers weten de Malediven van Europa te vinden: