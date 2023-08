Zien: Briljante imitatie-compilatie van B&B Vol Liefde door cabaretier Max van den Burg

Het publiek op social media is laaiend enthousiast over de B&B Vol Liefde-imitaties van cabaretier Max van den Burg. Hij zet onder andere de rokerige stem en mimiek van kandidate Anne ("Vind jij mij veul?"), de dansjes van Walter en de aandoenlijke Leendert uit de Ardennen op onnavolgbare wijze neer in zijn sketches.

“Deze Leendert klinkt meer als Leendert dan Leendert zelf”, is de meest gelikete opmerking onder zijn imitatie-compilatie op Instagram. Ook met de imitaties van de lachende Zweedse boer Bram en de geweldige pensionado Olof is helemaal niks mis, die zijn helemaal prima.

Kijk naar de beelden en oordeel zelf: