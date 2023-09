Musk geeft Joodse antihaat-organisatie de schuld van gigantische daling in advertentie-inkomsten op X

Sinds Elon Musk het online platform Twitter een klein jaar geleden voor 44 miljard euro kocht, zijn de beurswaarde en de advertentie-inkomsten met zo'n 60 procent gedaald. Dit is volgens Musk niet de schuld van zijn beleid. Nee, hij wijt de instorting van X, voorheen Twitter, aan een Joodse organisatie.

De Anti-Defamation League (ADL) is een Joodse stichting zonder winstoogmerk die strijd tegen antisemitisme, racisme en onverdraagzaamheid. Musk gaat vandaag in een twitterstorm tekeer tegen de organisatie. “De advertentieverkoop van X is nog steeds 60 procent lager dan het was, voornamelijk als gevolg van de druk op adverteerders door de ADL”, schrijft topman Musk op X.

Musk en zijn populistische spagaat

ADL zou X volgens Musk om zeep willen helpen door 'valse beschuldigingen' van antisemitisch gedrag aan zijn adres te uiten. De Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer verklaart 'voor de vrijheid van meningsuiting' te zijn, maar 'tegen antisemitisme van welke aard dan ook'. Daarnaast dreigt hij met juridische stappen tegen de Joodse organisatie.

Onder leiding van Musk zijn veel haatverspreidende accounts weer terug op X. Berichten over intimidatie en extremistische inhoud zijn volgens ADL sinds de overname van Musk dan ook sterk toegenomen. Een woordvoerder van ADL spreekt ook over een aanval van haatberichten tegen de organisatie.