Medewerker plast in tank met ingrediënten: Beurskoers van grote Chinese bierbrouwer stort in

Het aandeel van Tsingtao, het populairste bier in China, is met 7,5 procent gekelderd na een zeer onsmakelijke video uit de brouwerij die op sociale media terecht is gekomen. Te zien is hoe een medewerking in een tank met bieringrediënten urineert.

Lokale autoriteiten zijn ondertussen een onderzoek gestart naar het gebeuren. Een werknemer in Tsingtao-uniform klimt op een container, en plast vervolgens in de industriële ketel. Een van de fabrieken van het bekende merk wordt als locatie vermeld.

De video was afgelopen donderdag voor het eerst te zien en is sindsdien viral gegaan in het Aziatische land. Volgens Chinese media is de urinerende hoofdrolspeler een werknemer die niet rechtstreeks in dienst is van Tsingtao.