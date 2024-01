Amerikaanse gaat viral met hekel aan Fransen: “Ze geven je een slecht gevoel”

De Amerikaanse Angela wilde haar afstuderen vieren met een mooie rondreis door Europa. De tiktokster bezocht onder meer Venetië, Rome, München, Berlijn en Kopenhagen. Maar toen kwam ze in Lyon...

“Ik raad Frankrijk niet aan voor soloreizigers of iemand die geen Frans spreekt, omdat het een zeer isolerende ervaring is”, klinkt het verdrietig. “De mensen hier lijken erg onverschillig. Ik voel me erg geïsoleerd. Mensen geven je gewoon een slecht gevoel omdat je hun cultuur niet kent of hun taal niet spreekt.”

De naar eigen zeggen heel sociale Californische wist zelfs heel leuk contact te hebben met de 'kille' Duitsers. Maar in Frankrijk ervoer ze pas echt wat kilte is. Ze was een stuk meer te spreken over de Italianen. Toen ze op het station van Milaan werd beroofd, wist de politie de daders al snel in de kraag te vatten en kreeg ze een lift met de politieauto. "Zij spraken wel Engels", klinkt het nog vinnig.

Op TikTok is niet iedereen het met haar eens. Veel reacties van Fransen zijn in de trant van: “Het leven is hier niet zoals bij Emily in Paris." Andere buitenlanders zijn het wel met haar eens. “Ik woon al vijf jaar in Frankrijk en ik heb nog geen enkele vriend bij”, reageert Raniatyb. “De enige persoon met wie ik wat sociaal heb gedaan, was de facteur.”