Badr met ambulance afgevoerd

Hij had als glorieuze winnaar willen vertrekken, hij ging onder begeleiding van polite in een ziekenwagen van het Gelredome naar het ziekenhuis. Daar werd hij behandeld, want ook verwondingen die iemand opzettelijk oploopt om rijk te worden vallen onder de zorg.

De beslissing viel in de derde van maximaal vijf ronden van drie minuten toen Hari, net als drie jaar geleden tijdens het eerste onderlinge gevecht, geblesseerd raakte. Hij moest met een beenblessure opgeven. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen.

Verhoeven is al ruim vijf jaar wereldkampioen in de zwaarste gewichtsklasse van promotor Glory. De 30-jarige Brabander verdedigde zijn kampioensgordel voor de negende keer op rij met succes.