Sjinkie stond in brand, van zijn tenen tot zijn baard.

Het was donderdagmorgen 10 januari dat het leven van Sjenkie Knegt ondersteboven ging. Aan De Volkskrant vertelt hij precies hoe het ging. ‘Hij was als eerste in huis wakker. Zijn jonge kinderen Myrthe en Melle lagen nog te slapen, zijn vriendin Fenna ook. Hij stapte uit bed. Het was koud in huis. In zijn boxershort en trui stommelde hij naar de woonkamer. Het zou lekker zijn om de houtkachel aan te steken, bedacht hij.

Gewoonlijk goot Knegt lampenolie over het hout om er vervolgens de brand in te jagen, maar die was al een aantal dagen op. Hij had dat al een paar keer zonder problemen opgelost door thinner op het hout te gieten. Deze donderdagmorgen viel er een brandend stuk hout op de fles verfverdunner, die nog op de grond voor de kachel stond.

Het volgende moment stond hij in brand, van zijn tenen tot zijn baard. Hij brulde, deed een stap achteruit. Zijn vriendin sprong uit bed. Hun slaapkamer ligt direct naast de woonkamer op de eerste verdieping van het huis waar Knegt al zijn hele leven woont. Vijf stappen, meer is het niet tussen hun bed en de plek waar haar vriend uit alle macht de vlammen op zijn lichaam trachtte te doven.’

‘Fenna heeft meteen een pan water over me heen gegooid. Die stond nog in de wasbak van de avond ervoor. Dat was waarschijnlijk niet het meest hygiënische, maar dat maakt dan niet zo uit. Toen al het vuur uit was, ben ik onder de douche gestapt. Daar heb ik een kwartiertje gestaan.

En toen kwam het ziekenhuis en de revalidatie. Knecht schaats inmiddels weer