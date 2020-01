Rudi Lubbers vindt het niks hier. Hij wil weg

Nederland ontfermde zich over bokslegende Rudi Lubbers (74), toen hij gevonden werd met zijn dementerende Ria en heel veel zwerfhonden in een smerige caravan in Bulgarije. Hij kreeg AOW, een appartement in de Bijlmer, hij krijgt zelfs nieuwe tanden. En Ria krijgt de zorg waarvan Nederland vindt dat die passend is voor iemand die dementerend.

Rudi vindt het allemeel heel schattig van ons, maar hij is er niet gelukkiger van geworden, blijkt uit een gesprek met het AD. Zij grote liefde Ria wil weg van de gesloten afdeling. En hij wil weg uit de Bijlmer.

,,Het is een beetje eenzaam. Ik wil naar verre landen, het maakt me niet uit waar. Ik wil altijd in de vrije natuur zijn. Als ik de loterij zou winnen, ben ik weg. Dan koop ik een luxe auto met een caravan en gaan we langs kermissen waar iedereen me kent. Wij zijn twee vrije mensen die de wereld in willen.”

En Ria gaat mee.

,,Ja… Ik laat haar niet alleen achter. Hoelang ik hier blijf, hangt af van Ria. Ze is geen huisvrouw, nee. Ik zal moeten koken. Het is best zwaar, want ze gaat tegen alles in. Maar misschien verandert dat als ze daar weg is. Want dit wil ze graag.”

Dat het in Bulgarije ook mis ging, kan Rudi niet van gedachten doen veranderen. ,,Dat kwam door de zwerfhonden waar zij gek mee is. De mensen zorgen daar zó slecht voor die hondjes.”