Rook zorgt voor overlast op Australian Open: tennisster zakt in elkaar tijdens wedstrijd

De Australian Open gaan vooralsnog gewoon door, ondanks de ernstige overlast die de rook van de bosbranden veroorzaakt. In Melbourne was de luchtkwaliteit gisteren de slechtste ter wereld. Dat ondervond de Sloveense tennisster Dalila Jakupovic aan den lijve. Doordat ze tijdens een wedstrijd niet genoeg zuurstof kreeg, zakte ze in elkaar.

Jakupovic werd gedwongen om op te geven toen ze een hoestbui kreeg halverwege haar wedstrijd, die al een uur was uitgesteld vanwege de rook. De speelster die zich met de wedstrijd hoopte te kwalificeren voor het hoofdtoernooi dat maandag begint, speelde tegen de Zwitserse Stefanie Vögele toen ze op de baan door haar knieën zakte. Ze had moeite met ademhalen.

“Ik was echt bang dat ik in zou storten,” reageert ze na de wedstrijd. “Daarom ging ik op de grond zitten. Ik kon niet meer lopen.” De nummer 180 van de wereld vertelt verder: “Ik heb geen astma of andere ademhalingsproblemen. Ik houd eigenlijk wel van de hitte. Nadat de fysio weer kwam, dacht ik dat het beter ging, maar de punten werden wat langer en ik kreeg geen lucht meer, waardoor ik op de grond viel.”

De speelster verwijt de toernooi-organisatie haar verlies. “Het is niet gezond voor ons. Ik was verbaasd dat we moesten spelen vandaag, maar we hebben geen keus.”

Ook Maria Sharapova kwam in de problemen aan het eind van haar wedstrijd tegen de Duitse Laura Siegemund. De wedstrijd werd door de organisatie stilgelegd, nadat er een grote rookwolk over Melbourne trok.

“Ik voelde een hoestbui opkomen, maar ik ben al weken ziek dus ik dacht dat het daarmee te maken had,” vertelt Sharapova tegen SBS. “Maar toen hoorde ik dat Laura met de scheidsrechter sprak, omdat zij het ook moeilijk had. We waren al meer dan twee uur aan het spelen in de rook dus het was de juiste beslissing van de organisatie,” aldus de Russische tennisster die met een wildcard aan het toernooi meedoet.