Nederlandse coureur nog steeds in kritieke toestand: “Edwin is er slecht aan toe”

De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij crashte tijdens de Dakar Rally. “Edwin is er slecht aan toe. Het is afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt”, laat zijn vriendin Anja weten.

Zij was al met zijn familie ter plaatse voor de finish van de race. Straver kwam tijdens de elfde etappe ten val in de duinen. De 48-jarige motorrijder reed langzaam, maar kwam ongelukkig terecht. Artsen moesten hem reanimeren. Hij heeft tien minuten geen hartslag gehad.

Per helikopter is de onfortuinlijke sportman naar het Saudi German Hospital in hoofdstad Riyaad gebracht. Daar concludeerden artsen dat de coureur een van zijn bovenste nekwervels heeft gebroken. Volgens zijn familie bevindt Straver zich nog altijd in kritieke toestand.

De verslagenheid bij mede-coureurs is groot. Vooral Mirjam Pol die het ongeluk zag gebeuren en anderhalf uur bij Straver is gebleven heeft het zwaar. “Edwin is geliefd bij allemaal. Daardoor komt het ineens heel dichtbij.”

De Dakar Rally is een van de gevaarlijkste races ter wereld. Deze week overleed ook al motorcoureur Paulo Gonçalves na een ongeluk. “Het is de zwaarste rally ter wereld, dus het is per definitie gevaarlijk”, zegt verslaggever Allard Kalff tegen RTL Nieuws. “Dat wil niet zeggen dat ongelukken erbij horen, maar onvermijdelijk is het niet.”