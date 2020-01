Grillige Bertens naar derde ronde Australian Open

Tennisster Kiki Bertens heeft de derde ronde bereikt op de Australian Open. De 28-jarige Nederlandse speelde grillig, maar ze wist de Australische Arina Rodionova wel in twee sets te verslaan: 6-3 7-5. Bertens gaat het nu in Melbourne opnemen tegen Zarina Dijas uit Kazachstan, die de Russin Anna Blinkova uitschakelde (4-6 6-3 6-4). Bertens heeft nu al haar beste prestatie op de Australian Open geëvenaard. In 2018 bereikte ze ook de derde ronde, waarin de Westlandse toen verloor van Caroline Wozniacki. Vorig jaar bleef Bertens op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen steken in de tweede ronde.