Wielrenner Dumoulin stelt rentree opnieuw uit

Wielrenner Tom Dumoulin stelt zijn rentree opnieuw uit. De voormalig winnaar van de Ronde van Italië liet via de sociale media weten ook niet te starten in de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. "Ik zou deze week op hoogtestage gaan, maar heb dat uitgesteld", aldus de nieuweling bij Jumbo-Visma. "Ik wacht tot ik me weer 100 procent fit voel."

Vorige week zou Dumoulin terugkeren in het peloton in de Ronde van Valencia, maar kort voor de start zag hij daar wegens ziekte van af. Hij ging terug naar huis om te herstellen. Het zouden in Spanje zijn eerste koersdagen worden sinds hij half juni het Critérium du Dauphiné moest verlaten vanwege een knieblessure, enkele weken daarvoor opgelopen in de Ronde van Italië.

Dumoulin kwam sindsdien niet meer in actie. De Giro-winnaar van 2017 verruilde Team Sunweb aan het einde van vorig seizoen voor Jumbo-Visma. Het is in beginsel de bedoeling dat Dumoulin in de Tour de France het kopmanschap bij de Nederlandse formatie deelt met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Op de Olympische Spelen in Tokio hoopt hij te pieken in de tijdrit.

"Het is ongelooflijk jammer", zegt Dumoulin verder. "Ik voelde me geweldig en kon niet wachten tot het seizoen weer zou beginnen. En nu moet ik nog langer wachten. Maar het is nu eenmaal zoals het is."