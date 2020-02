Ron Jans: ‘Achteraf denk je wel: och, ja, wat stom’

„Het leek zo mooi. Het ging allemaal de goede kant op. En binnen een paar dagen is alles anders en is het klaar.” In Amerika ligt racisme een stuk gevoeliger dan in Nederland. Daar snapt met niks van de steun van doorgaans fastoenelijke mensen voor zwarte piet en de moorkop. En daar is het ook beter om geen nigger te zeggen. Het is mer racisme in de VS als met antisemitisme in Duitsland: het is door de geschiedenis een open zenuw. En dat wist Ron Jans onvoldoende.

Jans (61) stapte dinsdag op. Dat volgt op een onderzoek van de MLS, voor mogelijk racistisch taalgebruik. Het onderzoek werd ingesteld nadat zeker één speler uit zijn selectie zijn beklag deed over Jans bij de spelersvakbond, die sprak over „extreem ongepaste uitlatingen”.

Ruim twee weken terug zong Jans in de kleedkamer mee met een hiphopnummer. Bij het meezingen gebruikte hij het in Amerika zeer beladen woord ‘nigger’.

Het incident gebeurde in de kleedkamer voor een training, zegt Jans, toen de ploeg in Arizona verbleef voor een trainingskamp. Jans in NRC: „Ik ben voor die training nog even naar de aanvoerder toegegaan die het dichtst bij mij stond toen ik meezong. Toen heb ik gezegd: ik hoop dat ik je niet beledigd heb. Hij zei: ‘Ik begrijp het wel, het is prima’.”

„Achteraf denk je wel, och, ja, stom. Maar de context, die is heel belangrijk. De context was niet dat ik het tegen iemand zei. Het was niet dat ik er negatieve bedoelingen bij had. Maar het ligt veel te gevoelig. Dat besef ik nu nog meer dan hiervoor. Naïviteit, dat was het zeker. Het was gewoon stom.”