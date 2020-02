Maria Sjarapova stopt met tennissen. Ze heeft dat in een interview met Vanity Fair laten weten. De Russische speelster won vijf keer een grandslam. Sjarapova is 32 jaar. "Het is mooi geweest. Ik zeg iedereen gedag", zegt ze. "Ik heb m'n leven aan tennis gegeven en tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal het elke dag gaan missen."