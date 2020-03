Artsen wielerteams vragen om afgelasting Italiaanse koersen

Artsen van veertien wielerploegen waaronder Jumbo-Visma hebben in een petitie gevraagd de koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo af te gelasten. "Het coronavirus kan een impact hebben op de gezondheid van de renners", stellen zij in een gezamenlijke verklaring. De artsen halen in hun argumentatie een aantal punten aan. Ten eerste stellen ze dat de gezondheid van renners, staf en het publiek de prioriteit moet zijn. "Andere sporten annuleren massaal evenementen. Er is geen reden voor de organisatie om renners in gevaarlijke situaties te brengen", aldus de teamdokters. "Ten tweede zou, indien de wedstrijden toch doorgaan, de capaciteit om diagnoses te stellen op orde moeten zijn. Elk jaar worden renners ziek tijdens een rittenkoers als Tirreno-Adriatico. De vraag is dan of het hele team in quarantaine moet en voor hoelang. De organisatie heeft hierover nog geen plan bekendgemaakt."