Franse minister van Sport: Tour zonder publiek is een optie

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, belooft er alles aan te doen om Tour de France ook dit jaar door te laten gaan. Ze houdt zelfs de optie van een Ronde van Frankrijk zonder publiek open.

De Tour is een van de weinige grote sportevenementen die nog niet is uitgesteld of afgelast wegens het coronavirus. De grootste wielerronde van het jaar moet op 27 juni in Nice van start gaan. Of dat gaat lukken, is zeer de vraag. Organisator ASO houdt zich voorlopig op de vlakte.

Maar de Franse minister van Sport is strijdbaar, "Momenteel liggen alle scenario's nog op tafel, De onderhandelingen met ASO lopen, maar het is nog te vroeg om iets naar buiten te kunnen brengen. Een wedstrijd achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden."

"De Tour heeft geen inkomsten uit kaartverkoop. Tv-rechten en sponsorcontracten zijn veel belangrijker", weet Maracineanu. "Iedereen begrijpt momenteel dat het beste is thuis te blijven. Zo zouden supporters de Tour alsnog op tv kunnen volgen. Dat zou niet erg nadelig zijn."