Wielrenner Quintana in opspraak na dopingonderzoek

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana is in opspraak geraakt. De Franse justitie is een onderzoek gestart naar dopinggebruik bij zijn ploeg Arkéa-Samsic in de Tour de France, zo meldt het Franse persbureau AFP.

Een officier van justitie bevestigt aan AFP dat er een onderzoek naar dopinggebruik loopt bij een ploeg die deel heeft genomen aan de Tour de France. Emmanuel Hubert, manager van Arkéa-Samsic, meldt in een reactie dat zijn ploeg afgelopen woensdag in een hotel in Megève bezoek heeft gekregen van de OCLAESP, een Franse instantie die misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu bestrijdt. Hij wil verder niets toelichten.

Verschillende Franse media weten dat het onderzoek vooral gericht is op de broers Nairo en Dayer Quintana en Winner Anacona. Vooral hun hotelkamers zouden zijn onderzocht. Het is onbekend wat de doorzoekingen hebben opgeleverd.

Nairo Quintana beleefde een teleurstellende Tour de France. Hij kwam ten val en werd ziek. Quintana eindigde als zeventiende in het algemeen klassement op ruim een uur achterstand van winnaar Tadej Pogacar. De laatste etappe van de Ronde van Frankrijk werd zondag verreden.