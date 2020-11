‘Ook groep sporters blijft na corona lang klachten houden’

Waar het aantal coronagevallen bij de meeste selecties in de eredivisie tot voor kort vrij beperkt bleef, gaat het de laatste weken hard. Na NAC Breda, AZ en PSV leek ook Ajax vrij zwaar getroffen te worden. Sommige voetballers keren na een aantal dagen alweer terug in de selectie, anderen staan twee weken of zelfs langer aan de kant.

"Het verschil tussen mensen is heel groot. Het maakt niet zoveel uit of je heel goed getraind bent of niet", zegt Bob van den Berg, longarts bij het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Van den Berg is momenteel bezig met een onderzoek onder (top)sporters die corona hebben gehad. "Er zijn sporters die geen symptomen vertonen en ook sporters die even ziek zijn en daarna weer opknappen. Maar er is ook een aanzienlijke groep van sporters die wel lang klachten blijft houden. Sporters die moe zijn, last hebben van kortademigheid en waar een sterk verval van de conditie zichtbaar is. We hebben vooralsnog, na eerste bevindingen, geen beschadigingen aan longen kunnen vaststellen."

Elton Kabangu van Willem II testte eind juli positief op corona. De Belg belandde op de intensive care en maakte onlangs pas zijn rentree op het voetbalveld. Kabangu is in de topsportwereld een van de weinigen met zulke heftige klachten. Van den Berg weet geen voorbeelden van andere topsporters die in het ziekenhuis belandden. "Ik ken wel twee oud-profsporters met het coronavirus. De een is volledig opgeknapt, de ander heeft nog wel klachten."

Veel verwarring

De testen en de uitslagen daarvan zorgen ook voor veel verwarring. Eran Zahavi en Jordan Teze mochten vorige week niet met PSV mee naar Cyprus. De aanvaller en verdediger testten eerder positief, maar mochten daarna in Nederland alweer voetballen. De Cypriotische autoriteiten houdt er andere regels dan de UEFA op na. Na veel gedoe mocht Teze een dag later alsnog naar Cyprus toe. Ajax overkwam deze week hetzelfde met de Deense autoriteiten.

Van den Berg vindt het niet heel vreemd dat binnen bepaalde selecties het aantal gevallen de laatste weken toeneemt. "Volgens mij is het percentage in de voetbalwereld niet extreem hoog. Het is een doorsnee van de hele bevolking, met name rond de grote steden zijn meer positieve gevallen. Clubs uit die steden worden misschien eerder getroffen. De besmettingsbron is ook niet helemaal bekend. Komt het door trainingen en wedstrijden? Of komt het ergens anders vandaan? Bij de Giro en Tour was een bubbel gecreëerd en viel het allemaal enorm mee. Dan valt dit wel op."

Langdurig positief

Cristiano Ronaldo testte drie keer positief op het coronavirus. Doelman André Onana van Ajax en middenvelder Ryan Gravenberch zouden inmiddels ook al vaker positief zijn geweest. Van den Berg vindt het niet zo zinvol dat mensen die het virus al hebben gehad, zich daarna blijven testen. "De vraag is of het nut heeft. Het meten is uiterst wankel. Als je een positieve PCR-test hebt gehad, blijf je daarna langdurig positief. Er zitten virus-DNA-deeltjes in je neus die nog niet helemaal weg zijn. Dat zien we ook in het ziekenhuis. Je kan daarna weer positief testen, maar het zegt niets over je besmettelijkheid. Het is niet aannemelijk dat je het virus om de haverklap terug krijgt. Dus voor die mensen zou er een aparte afspraak gemaakt moeten worden."

Van den Berg vindt het als longarts niet onverantwoord dat het betaalde voetbal in de huidige vorm doorgaat. "Het wordt nu al heel voorzichtig aangepakt. Een volledige lockdown is heel vervelend, voor zowel sporters als kijkers. Ik ben wel voor een intelligente omgang met dit soort dingen. Onder gecontroleerde omstandigheden kun je best voetballen."