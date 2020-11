De laatste dagen van Diego Maradona: “Hij was angstig, depressief en overstuur”

Toen Diego Maradona terug was in zijn nieuwe huis in Tigre gelegen in de exclusieve buitenwijk van Buenos Aires, was de bedoeling van zijn familie dat hij naae Cuba zou gaan, schrijven Argentijns media. De familie van ‘Pluisje’ hoopt dat Diego Maradona zijn lange en zware revalidatie op het Caribische eiland kan doorbrengen. Begin jaren 2000 verbleef hij ook in een afkickkliniek op het eiland. Tony Castro, de zoon van Fidel, neemt nog contact op met de Maradona-clan. Hij wil een verblijf voor hen regelen, waar het voetbalicoon in alle rust kan herstellen. Een ultieme ‘revalidatiereis’ naar Cuba is het plan. “Het zou Diego goed doen”, oordeelt zijn entourage. Maar de dood kwam tussenbeide.

Volgens ingewijden had Maradona het moeilijk met zijn situatie. De motivatie om er nog iets van te maken, was niet altijd even aanwezig. Dat kwam mede door die ontwenningsverschijnselen, veroorzaakt door een alcoholverslaving.

Argentijnse media weten dat Maradona gisterochtend rond 10 uur opstond.Hij ontbeet, stapte rond. Niks speciaals. Tot hij zich plots slecht begon te voelen. “Ik voel me niet goed”, zou hij gezegd hebben tegen zijn neef Johnny Espósito. Maradona kreeg een hartstilstand. Espósito, Maximiliano Pomargo (de zwager van advocaat Matías Morla) en de aanwezige verpleegster sloegen alarm. Binnen de kortste keren stonden er negen ambulances voor de deur. Maar hij was niet meer tot leven te wekken.