Quicy Promes praat ontspannen over vrijlating

Een week nadat hij werd aangehouden op verdenking een familielid te hebben gestoken speelt Quicy Promes weer in de Eredivisie. En hij heeft er zin in.

‘Dat ik zo snel ben vrijgelaten, daar ben ik blij om, meer kan ik er niet over zeggen. Ik kan niks met alle randzaken of wat mensen schrijven. Ik ben net zoveel geschrokken als de rest van de wereld. Ik ben nu vrij, dat zegt denk ik genoeg. Waarom zou ik niet met je praten? Ik heb niks te verbergen.’

Hij is blij met de steun van de club, van de trainer en zijn ploegmaten. ‘Dat geeft me een goed gevoel. Voor iedereen was het een moeilijke situatie, was het schrikken. Dat ze in me geloven, waardeer ik heel erg. Dat helpt me heel erg me te focussen op het voetbal. Aan de randzaken in mijn privéleven wil ik geen energie verspillen.’

Hij zegt niet te weten hoe het nu verder gaat. ‘Voor mij is het belangrijkste dat ik kan doen wat ik het liefste doe, en dat is lekker voetballen. Ik ben fit, gezond en ik ben vrij dus waarom niet?’