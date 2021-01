Van Duijvenbode in kwartfinales uitgeschakeld op WK darts

Het wereldkampioenschap darts is ten einde voor Dirk van Duijvenbode. De Nederlander, die verrassend goed presteerde op het toernooi in Londen, boog in de kwartfinales diep voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Schot won met 5-1 in sets.

Anderson was oppermachtig in de wedstrijd en reeg met vaste hand de legs aan elkaar. Van Duijvenbode worstelde wellicht met de spanning, want hij miste veel. Hij liep zelfs een keer naar het verkeerde tafeltje, waar het flesje water van zijn tegenstander stond.

Alleen in de derde set richtte de auberginekweker zich even op en kwam hij terug tot een 2-1-achterstand. Maar de ervaren Anderson nam meteen de controle weer over en gaf de Nederlander in het vervolg van de partij geen schijn van kans. Op zijn eerste van drie wedstrijdpijlen was het meteen raak.