Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen. De dertigjarige Limburger heeft na overleg met zijn ploeg Jumbo-Visma besloten om voor onbepaalde tijd met verlof te gaan.



“Ik voel al een jaar dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin, de wielrenner”, opent Dumoulin, die het over de druk heeft en de verwachtingen van verschillende partijen.

“Ik wil het graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil dat de ploeg blij is, de sponsors, mijn vrouw en familie.”

“Daardoor ben ik het afgelopen jaar mezelf een beetje vergeten. Wat wil de mens Tom Dumoulin momenteel met zijn leven doen? Dat is een vraag die al heel diep vanbinnen maandenlang aan het opborrelen is.”

Tom Dumoulin won't race for the time being. Dumoulin clarifies this decision in the video below.