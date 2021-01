Dit astronomische bedrag verdiende Messi de afgelopen drie jaar bij Barcelona

Eén speler brengt FC Barcelona op de rand van de afgrond, blijkt uit een rekensommetje van de Spaanse krant El Mundo. Die zette eens op een rij wat stervoetballer Lionel Messi sinds 2017 heeft verdiend bij de club. Hou je vast: hij kreeg 555.237.619 euro.

Het contract dateert van november 2019 en loopt tot juni van dit jaar. Behalve zijn normale loon kreeg Messi 115 miljoen euro, vanwege een verlenging van zijn verblijf en 78 miljoen loyaliteitsbonus. Dan zijn er nog beeldrechten en bonussen voor behaalde doelen. Het komt neer op een bedrag van 139 miljoen euro bruto per jaar. Dat is 75 miljoen netto, oftewel 210.000 euro per dag.

El Mundo spreekt van “een faraonische contract dat Barcelona ruïneert.” Het gaat financieel inderdaad belabberd met de Spaanse topclub. Door de coronacrisis daalden de inkomsten drastisch en over het seizoen 2019-2020 leed Barcelona al 97 miljoen euro verlies. Toegegeven, Messi brengt ook flink wat geld in het laatje , maar de jackpot van de Champions League ging de laatste jaren naar een andere club.