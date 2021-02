Schaatsster De Jong pakt wereldtitel 3000 meter, brons Schouten

Antoinette de Jong heeft in Thialf achter gesloten deuren de wereldtitel op de 3000 meter veroverd. De 25-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma finishte in de achtste rit in een tijd van 3.58,47 minuten. Titelhoudster Martina Sablikova kwam daarna een fractie van een seconde tekort om haar zevende wereldtitel op deze afstand veilig te stellen. De 33-jarige Tsjechische eindigde in 3.58,57.

Nederlands kampioene Irene Schouten moest in de laatste race tegen de Russin Natalia Voronina genoegen nemen met WK-brons: 3.59,75.