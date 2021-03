Jasper Stuyven heeft de wielerklassieker Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. De Belg van Trek-Segafredo bleef op de Via Roma in Sanremo de Australiër Caleb Ewan en zijn landgenoot Wout van Aert voor. Mathieu van der Poel finishte als vijfde. Het is de eerste keer dat Stuyven een van de vijf zogenoemde 'Monumenten' weet te winnen. Zijn grootste zeges tot nu toe waren Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.