‘Nederland in Tokio op vijfde plek met recordaantal medailles’

De Nederlandse sportploeg gaat komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio een recordaantal medailles winnen. Dat is althans de verwachting van Sportdatabureau Gracenote, dat 100 dagen voor de start van het grootste sportevenement met de nieuwste berekening komt.

Gracenote verwacht dat de Oranje-equipe onder leiding van chef de mission Pieter van den Hoogenband met liefst 46 medailles terugkeert. Daarmee komt Nederland in de medaillespiegel uit op de vijfde plaats. De Verenigde Staten (114 medailles) voeren de tabel aan, gevolgd door China (85), Rusland (73) en Japan (59).

In juli 2019, toen Gracenote ook een berekening maakte, kwam Nederland nog op 12 plakken minder uit. In een kleine twee jaar tijd hebben meer sporters laten zien voor eremetaal in aanmerking te komen.

Record

Het record van de Oranje-formatie bij de Zomerspelen staat op 25 medailles. Dat was in 2000 in Sydney, toen Van den Hoogenband daar zelf als zwemmer nog een groot aandeel in had. Bij de vorige Zomerspelen in Rio kwam Nederland in 2016 op 19 medailles uit.

De 46 plakken voor Nederland zijn door Gracenote onderverdeeld in 16 gouden, 16 zilveren en 14 bronzen. Het databureau laat wel weten dat het, vanwege het coronavirus en de aangepaste sportkalenders en kwalificatieprocedures, moeilijker dan ooit is om een voorspelling te doen.

Top tien

Frankrijk, Australië, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië maken achter Nederland de top tien compleet.

Gracenote rekent onder meer op goud voor atlete Sifan Hassan (10.000 meter), BMX'ers Niek Kimmann en Laura Smulders, baanwielrenner Harrie Lavreysen (keirin en sprint), wielrenster Anna van der Breggen (wegwedstrijd en individuele tijdrit) en de hockeyvrouwen. Nederland moet vooral het verschil bij het zeilen gaan maken. Gracenote rekent bij die sport op liefst vijf keer goud voor Oranje.