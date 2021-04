Zlatan riskeert jarenlange schorsing en megaboete

Zlatan blijkt mede-eigenaar van een gokkantoor op Malta, waar je kunt wedden op voetbaluitslagen. Het gaat om het op Malta gevestigde gokkantoor Bethard, meldt de Zweedse krant Sportbladet. Dat is uiteraard verboden. Actieve profvoetballers mogen niks van doen hebben met gokken op (mede) hun eigen wedstrijden.

Bij Bethard kan gegokt worden op wedstrijden in onder meer de Serie A, WK-kwalificatie en de Europa League. Dat zijn competities waaraan Zlatan zelf deelneemt, met AC Milan en de Zweedse nationale ploeg. De FIFA en de UEFA bepalen dat spelers die financiële banden hebben met gokbedrijven in geen geval mogen deelnemen aan competities waarop via dat bedrijf gegokt kan worden.

Ibrahimovic werd in 2018 mede-eigenaar van Bethard. De directeur van het gokbedrijf, Erik Skarp, laat in een mail aan Sportbladet weten dat de 39-jarige international nog steeds aandeelhouder is. Bethard maakte over het afgelopen jaar een winst van ruim 300 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag.

Ibrahimovic riskeert daarmee niet alleen een boete van maximaal 100 duizend euro, maar kan ook voor drie jaar worden uitgesloten van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Op bijna veertigjarige leeftijd zou dat een abrupt einde van zijn carrière betekenen.