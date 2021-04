Japanse regeringspartij: afgelasten Olympische Spelen is optie

Het afgelasten van de Olympische Spelen dit jaar is een serieuze optie als de coronapandemie oncontroleerbaar mocht worden, heeft de voorzitter van de Japanse regeringspartij LDP donderdag gezegd volgens het Japanse persagentschap Kyodo. De spelen staan gepland voor over minder dan honderd dagen.

Als een stijgend aantal coronabesmettingen betekent "dat het onmogelijk is, dan moeten we het opgeven", zegt Toshihiro Nikai in een interview op de Japanse televisie.

Partijzwaargewicht Nikai, een van de belangrijkste politieke bondgenoten van premier Yoshihide Suga, staat er in Japan om bekend geen moordkuil van zijn hart te maken. Slechts weinig LDP-parlementariërs hebben tot dusver openlijk durven speculeren over het gevoelige onderwerp van het afgelasten van de Olympische Spelen.

Stijgende besmettingsaantallen

Het grootste sportevenement ter wereld werd eerder al een jaar uitgesteld en wordt vooralsnog dit jaar gehouden, zonder buitenlandse toeschouwers. Japan worstelt de laatste tijd met stijgende besmettingsaantallen. In de hoofdstad Tokio blijven de aantallen toenemen sinds de regering er een einde heeft gemaakt aan de noodtoestand. Osaka heeft momenteel te kampen met recordaantallen coronabesmettingen.

De Japanse regering gaat desondanks door met de voorbereidingen en heeft afstandsregels ingesteld voor toeschouwers bij de spelen, die vooralsnog op 23 juli moeten beginnen. De traditionele estafette met de Olympische fakkel werd al sterk versoberd.

Afkalvend enthousiasme

Opiniepeilingen laten een afkalvend enthousiasme onder de Japanners zien voor de Spelen. "Canceling Olympics" was donderdag trending onder Japanse Twitter-gebruikers met bijna 300.000 berichten. De uitspraken van LDP-voorzitter Nikai komen nadat ook volksgezondheidsexperts de afgelopen dagen alarm sloegen over de stijgende besmettingsaantallen.

De hoogste medisch adviseur van de Japanse regering zegt dat Japan inmiddels in zijn vierde coronagolf zit. Die wordt verergerd door gemuteerde varianten van het coronavirus. Een hoogleraar van de Universiteit van Kyoto zei onlangs in een Japans tijdschrift dat de Olympische Spelen wat hem betreft opnieuw moeten worden uitgesteld. Het organisatiecomité had geen directe reactie op de uitspraken van LDP-voorzitter Nikai.