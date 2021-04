Bertens opgelucht en emotioneel na eerste zege in 2021

Tennisster Kiki Bertens was zichtbaar opgelucht nadat ze Nederland op een 1-0-voorsprong had gezet in de ontmoeting met China in de Billie Jean King Cup. Het was voor Bertens haar eerste overwinning dit jaar in het enkelspel nadat ze eind februari haar rentree had gemaakt. "Alles komt er een beetje uit. Dit doet veel met me, het is een zware periode geweest", zei Bertens bij Ziggo Sport.

De rentree van Bertens begon moeizaam met drie forse nederlagen. Met haar zege op de Chinese Xinyu Wang (6-2 6-0) in Den Bosch was ze dan ook blij. "Ik bewoog goed en zat er lekker in. Het bewegen is nog niet hoe het was, maar ik weet hoe hard ik hiervoor heb gewerkt. Deze winstpartij doet me veel. Hier winnen voor het team is misschien nog wel het lekkerste gevoel."

Bertens gaf toe dat ze het revalideren na de operatie aan haar achillespees had onderschat. Moeten accepteren dat het gelijk niet weer is zoals het was, vond ze nog het zwaarste. "Mijn linker- en rechterbeen zijn nog niet hetzelfde en of dat ooit zo wordt, daarvoor moet ik keihard werken. Ik heb onderschat hoeveel werk het is en ik nog moet doen."

Een emotionele Bertens bekende ook dat de kritiek op haar rentree haar wel wat had gedaan. "Ik weet hoeveel werk ik en mijn team erin stoppen. Dit is momenteel het maximale. Het is logisch dat iedereen een mening heeft, maar kom maar eens kijken hoe hard wij aan het knokken zijn in plaats van gelijk van alles te roepen."