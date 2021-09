Paralympiër die goud won gediskwalificeerd omdat hij 3 minuten te laat kwam

Een Maleisische kogelstoter is gediskwalificeerd op de Paralympische Spelen, omdat hij drie minuten te laat kwam. Hij moest zijn gouden medaille weer inleveren.

Muhammad Ziyad Zolkefli verscheen drie minuten te laat in de zogeheten callroom, waar atleten zich voorafgaand aan de wedstrijd moeten verzamelen. De topsporter met een verstandelijke beperking was naar eigen zeggen te laat, omdat hij de oproep niet had gehoord en die bovendien in een taal was, die hij niet verstond.

Van het Internationaal Paralympisch Comité mocht hij in eerste instantie wel meedoen, omdat hij een goede reden had. De Maleisische kogelstoter wierp zijn kogel bijna 18 meter ver, een wereldrecord in zijn klasse en goed voor een gouden medaille.

Nadien boog een scheidsrechter zich uitgebreider over de kwestie en die besloot hem en nog twee anderen alsnog te diskwalificeren. De gouden medaille ging naar de nummer 2, de Oekraïense Maksym Koval. Volgens Maleisische media is hij ook degene die het protest heeft aangetekend.

Er is grote woede ontstaan over de beslissing van de scheidsrechter.

I feel really bad for Ziyad, cant imagine how he feels right now. Train hard for many years just to get sabotage when he's about to claim his gold medal. Also not to forget, he beats the world record. Shame on you Ukraine, we will remember this. — 𝖬𝖺𝖽𝖡𝖾𝗑𝖾𝗋 🎭 (@madbexer) September 1, 2021