Sheriff zet Transnistrië op de kaart

Tot gisteren wisten weinigen in Europa en de wereld waar Transnistrië ligt of zelfs maar dat het bestaat. Daar brachten de 11 voetballers van FC Sheriff verandering in. De club won volkomen onverwacht van Real Madrid in de poulefase van de Champions League.

Enig speurwerk leert dat de club uit Tiraspol komt. Tiraspol is de grootste stad van Transnistrië. En Transnistrië is een langgerekt gebied in Zuidoost-Europa langs de oostelijke oever van de Nistru of Dnjestr. Sinds 1990 ligt hier de Pridnestrovische Moldavische Republiek. Het is een de facto onafhankelijk dwergstaatje, dat slechts erkend wordt door enkele andere beperkt erkende landen. Internationaal geldt het als onderdeel van Moldavië.

Het gebied kan zijn onafhankelijkheid handhaven dankzij de aanwezigheid van het Russische 14e Leger.

Het is dus een beetje Moldavië, met een flinke scheur Putin.

Maar om het nog iets ingewikkelder te maken: Fc Sheriff is wèl kampioen van Moldavië, want gedwongen door de UEFA hebben Moldavië en Transnistrië een gemeenschappelijke competitie.

Moldavië en Transnistrië behoren bij de armste gebieden van Europa, na Oekraïne. Goedbetaalde banen zijn moeilijk te vinden in een groot deel van Transnistrië, maar Sheriff dankt zijn naam en steun aan het grootste conglomeraat van de regio.

Sheriff is eigenaar van bijna alles in Transnistrië: een keten van benzinestations, een supermarktketen, een tv-zender, een uitgeverij, een bouwbedrijf, een Mercedes-Benzdealer, een reclamebureau, een sterke drankfabriek, twee broodfabrieken, een gsm- netwerk.

En een voetbalclub: FC Sheriff Tiraspol en zijn nieuw Sheriff Stadium gebouwd voor $ 200 miljoen [3], inclusief een vijfsterrenhotel. Sheriff heeft in 19 van de afgelopen 21 jaar de eredivisie van Moldavië gewonnen en in augustus was het de eerste club uit het land dat de kwalificatierondes doorkwam en de groepsfase van de Champions League bereikte. En nu dus gewonnen van Real Madrid.