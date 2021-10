Stervoetballer Haaland gaat viraal met onmogelijke baltruc

Topvoetballer Erling Haaland (21) lijkt het onmogelijke te doen: hij plaatst drie voetballen op elkaar en schiet ze een voor een, zonder dat de andere ballen bewegen, perfect in de kruising. De Noorse spits, die nu bij Borussia Dortmund speelt, knalt de roos in de hoek van het doel compleet aan flarden. Maar hoogstwaarschijnlijk is er wel gesleuteld aan de video.

Toch zijn de beelden inmiddels al meer dan elf miljoen keer bekeken.