‘Marc Overmars wil Ten Hag meenemen naar Newcastle’

Technisch directeur Marc Overmars is volgens de Britse krant The Mirror in gesprek met Newcastle United. Volgens de krant wil Overmars coach Erik ten Hag meenemen naar Engeland als hij daar komt te werken. Eerder schreef De Telegraaf al over de belangstelling van Newcastle voor Overmars. De club is voor 360 miljoen euro overgenomen door de Saudi State’s Public Investment Fund en de nieuwe eigenaren hebben grootse plannen met de club. Binnen enkele jaren zou de nu nog middenmoter moeten aanhaken bij de Europese top. Overmars heeft bij Ajax bewezen dat hij in staat is een topelftal bij elkaar te krijgen.

Volgens de Mirror zou Ten Hag bij de deal zijn betrokken.