Frank de Boer: ik ging ten onder door de rode kaart van Matthijs de Ligt

Ex-bonschoach Frank de Boer denkt niet dat hij ten onder ging door gebrek aan kwaliteit. Het kwam allemaal door de rode kaart voor Matthijs de Ligt in de wedstrijd tegen Tsjechië.

„Het was zeker niet onze beste wedstrijd” volgens De Boer bij Ziggo Sport over de ontmoeting in Boedapest, die Oranje met 2-0 verloor. „Toch kregen wij in de tweede helft de controle. We kregen ook twee goede kansen op de openingstreffer en hadden op voorsprong moeten komen. Helaas lukte dat niet. Dan staan we ineens met een man minder, toen ging het verkeerd. Als we met elf man waren blijven staan, hadden we zeker gewonnen.” En dan had Oranje de volgende ronde gehaald en was De Boer niet ontslagen.

„Onze volgende tegenstander was niet een van de toplanden geweest, dus er zouden kansen zijn geweest. Je weet niet hoe het dan was gelopen. De doelstelling was plaatsing voor de halve finale, maar ik had er eventueel ook vrede mee kunnen hebben als we na een goede wedstrijd in de kwartfinale van een topland hadden verloren.”