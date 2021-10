Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, legt zijn taken per 1 december neer met als belangrijkste oorzaak dat hij meerdere keren werd bedreigd. Koevermans was nog geen twee jaar actief in zijn huidige rol.

"Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega's en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen", aldus Koevermans.