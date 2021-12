Hoe rijk zijn Verstappen en Hamilton al?

Het zal vast om de eer gaan, dit weekeinde, maar wereldkampioen in de F1 zijn is ook zeer lucratief. Ook daarom staat zondag veel op het spel: de wereldkroon kan een serieus verschil maken op de bankrekening.

Het Laatste Nieuws verdiepte zich in de rijkdom van de twee. Het inkomen van de topcoureurs bestaat uit drie onderdelen. Er is het basissalaris, betaald door het team. Daar bovenop komen bonussen (voor een podiumplaats, overwinning, titel etc…). Tot slot zijn er de inkomsten aan persoonlijke sponsoring en merchandising (petjes, t-shirts, miniatuurautootjes, etcetera).

Let op het verschil van de Instagram-waarde. Die is simpel te verklaren: Hamilton heeft 25,6 miljoen volgers. Die zijn goed voor gemiddeld 400.000 ‘likes’ per dag. Max Verstappen zit daar een heel eind achter: 6,5 miljoen volgers.

Max Verstappen (24 jaar)

Salaris bij Red Bull: 28 miljoen

Bonussen: +/-13 miljoen

Persoonlijke sponsoring: 4,5 miljoen (Carnext, Jumbo, Ziggo, G-Star etc…)

Merchandising: onbekend maar substantieel

Instagram-waarde: 14 000 euro per post

Totaal vermogen vandaag: geschat op 65 miljoen

Lewis Hamilton (36 jaar)