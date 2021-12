Mercedes-baas Wolff feliciteert Verstappen per sms

Mercedes-baas Toto Wolff heeft Max Verstappen per sms gefeliciteerd met het behalen van zijn wereldtitel in de Formule 1. "Hij wenste me geluk met een mooi seizoen en voegde eraan toe dat ik het verdiende om te winnen. Dat is erg aardig van hem. Lewis Hamilton kwam gisteren na de race ook meteen naar mij toe met felicitaties. Dat bewijst dat we respect voor elkaar hebben", aldus Verstappen. Of Mercedes zich ook neerlegt bij de nederlaag van Hamilton in zijn tweestrijd met de Nederlander is nog niet helemaal zeker. Na de race werden twee protesten van de Duitse renstal afgewezen, maar de formatie overweegt nog in beroep te gaan.