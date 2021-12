Studie: sportieve mensen drinken meer alcohol

Eerst lekker sporten, dan een glaasje? Je zou het niet verwachten, maar sportieve mensen drinken meer alcohol dan wie zich minder vaak in het zweet werkt.

Wetenschappers uit Texas lieten 40.000 mensen tussen de 20 en 86 jaar op een loopband hardlopen. Ze werden ingedeeld in groepen met een slechte, gemiddelde of goede conditie. Hetzelfde deden ze met drankgebruik. Wie minder dan drie glazen per week dronk was een lichte drinker, vrouwen die wekelijks maximaal zeven glazen nuttigden en mannen die het bij veertien glazen hielden waren gemiddelde drinkers. De groep die meer dronk dan dat werd beschouwd als zware drinker.

Wat bleek: de mensen uit de groep met de beste conditie waren twee keer zo vaak zware drinkers. Verklaringen zijn er genoeg: mogelijk vinden sporters dat ze wel een drankje verdiend hebben. Wat ook kan is dat er na het sporten vaak nageborreld wordt. Tenslotte heeft deze groep misschien meer behoefte aan prikkels, of die nu van sportieve aard zijn of van alcoholische.

Hoe dan ook, benadrukken de wetenschappers, wiens studie in vakblad Medicine & Science in Sports & Exercise verscheen, dat alcohol erg ongezond is. Je kunt het een niet met het ander compenseren.