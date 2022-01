Djokovic mag Australië niet in: ‘Geen medisch bewijs’

Novak Djokovic mag Australië vooralsnog niet in. De tennisser had een medische vrijstelling om ongevaccineerd deel te kunnen nemen aan de Australian Open, maar volgens premier Scott Morrison is daar onvoldoende bewijs voor geleverd. Djokovic stapt naar de rechter.

Djokovic zit nu in een quarantainehotel in Melbourne. De rechter doet pas maandag uitspraak. Niemand mag momenteel Australië in zonder vaccin of medische vrijstelling. De organisatie van de Australian Open legde eerder uit dat 27 spelers zo'n vrijstelling hadden aangevraagd. Die is anoniem - dus zonder te weten om wie het ging - beoordeeld door twee commissies.

Voor een handjevol spelers is een uitzondering gemaakt. Djokovic hoorde daarbij. Mogelijk heeft de mondiale nummer 1 zijn glutenintolerantie aangehaald als reden. Overigens is niet zeker dat Djokovic niet is gevaccineerd. Hij wil er niets over zeggen.

Meteen nadat bekend werd dat hij een vrijstelling had gekregen, ontstond veel ophef. Veel Australiërs, die zelf bijvoorbeeld niet eens naar een andere staat mochten reizen om een begrafenis bij te wonen, zijn woedend, dat er voor de tennisser een uitzondering wordt gemaakt. Ook president Scott Morrison gaf al direct aan dat niemand boven de wet staat.

Uiteindelijk kreeg Djokovic alleen van de staat Victoria en van de organisatie van de Australian Open een medische vrijstelling, maar niet van de landelijke overheid. En die heeft hem nu tegengehouden aan de grens, wegens een ongeldig visum. "De heer Djokovic heeft niet het juiste bewijs geleverd om aan de toelatingseisen voor Australië te voldoen, waarna zijn visum is ingetrokken”, meldden de luchtvaartautoriteiten.

Premier Scott Morrison zei daarover op een persconferentie: "Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling."