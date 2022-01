Minister zet Djokovic mogelijk alsnog het land uit vanwege leugen op formulier

Novak Djokovic staat alweer op de baan in Australië en de Australian Open heeft hem gewoon op 1 gezet op de plaatsingslijst, maar minister Alex Hawke kan de Serviër alsnog het land uitzetten vanwege een mogelijke leugen op zijn inreisformulier.

Daarop heeft de tennisser namelijk aangevinkt dat hij in de twee weken voor hij naar Melbourne vertrok niet heeft gereisd. Hij is echter in onder meer Spanje en Belgrado geweest in die periode. Liegen op het ondertekende formulier is strafbaar. De Australische minister van Immigratie kan hem daarom alsnog toegang tot het land weigeren. Waarschijnlijk neemt hij in de loop van de week een beslissing.

Gisteren besloot een rechter dat Djokovic toch de Australian Open mocht spelen. Hij zou een positieve PCR-test van 16 december kunnen overleggen. Volgens de organisatie van de Australian Open en de staat Victoria zou dat genoeg zijn om als ongevaccineerde het land in te mogen. Maar volgens de landelijke regels niet. Daarom werd Djokovic in een quarantainehotel geplaatst. De rechter besliste echter in het voordeel van de tennisser.