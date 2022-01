Djokovic verliest beroepszaak en moet Australië verlaten

Novak Djokovic mag niet in Australië blijven en kan zijn titel op de Australian Open dus niet verdedigen. Zondagmiddag plaatselijke tijd werd het beroep van de nummer 1 van de wereld verworpen door het federale gerechtshof in Melbourne.

Zo komt een einde aan een soap die bijna twee weken duurde. Djokovic was op 4 januari met een medische vrijstelling op zak in het vliegtuig naar Australië gestapt, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De Serviër had zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en kon niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen.

De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde maandag dat Djokovic mocht blijven. Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag om het visum van de tennisser echter alsnog in te trekken. Djokovic schakelde het federale gerechtshof in om de zaak opnieuw te bekijken, maar hij kreeg daar geen gelijk.