Griekspoor voor het eerst naar tweede ronde Australian Open

Tallon Griekspoor heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 62 van de wereld was in Melbourne met 6-1 6-4 6-4 duidelijk te sterk voor de Italiaanse tennisser Fabio Fognini, die 32e staat op de wereldranglijst.

In aanloop naar het toernooi bestonden er twijfels over de fysieke gesteldheid van Griekspoor. De Nederlander kampte met een teenblessure en kon daardoor niet de gewenste voorbereiding treffen. De blessure voorkwam dat Griekspoor anderhalve week geleden op een voorbereidingstoernooi in Melbourne in de kwartfinales in actie kon komen tegen Rafael Nadal.

Griekspoor maakte fysiek echter een uitstekende indruk op baan 6 van Melbourne Park. Hij liep meteen uit naar 3-0 en gaf het initiatief in het restant niet meer uit handen. In de tweede en derde set had hij aan één break voldoende voor setwinst. Na een uur en 46 minuten maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt, na een misser van Fognini, die kort daarvoor zijn service met een lovegame had verloren.

Griekspoor verloor geen enkele servicegame, sloeg elf aces en was dominant in de rally's. De Nederlander liet de flamboyante Italiaan, die bekend staat om zijn uitspattingen, geen moment in de wedstrijd komen. In de laatste game verloor Griekspoor het eerste punt, maar er was geen spoor van twijfel. Met vier sterke punten haalde hij de zege gedecideerd binnen.

Fognini, de voormalig nummer 9 van de wereld, haalde vorig jaar en in 2020 nog de vierde ronde in Melbourne.

De 25-jarige Griekspoor, die alleen op de US Open van vorig jaar een wedstrijd wist te winnen op een grand slam, is nu al 29 duels op rij ongeslagen. Hij sloot het seizoen 2021 af met vijf titels op rij in het challengercircuit.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het woensdag op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die als negentiende is geplaatst.

Dinsdag komt Botic van de Zandschulp in actie. Hij treft de Duitser Jan-Lennard Struff.