Wielrenster Amy Pieters heeft zware hersenschade

Amy Pieters (30) die een maand geleden een zware val maakte tijdens een training in Spanje, is nog altijd buiten bewustzijn.

Professor Wilco Peul, neurochirurg en neurotrauma specialist die haar behandelt, meldt dat ze een zeer ernstig hersenletsel heeft, waarbij ze de eerste levensreddende operatie - de acute kritieke fase van kunstmatig coma op de intensive care - naar omstandigheden goed heeft doorstaan. Voor herstel is ze nu, een maand na het ongeluk, van de intensive care overgeplaatst naar een klinische afdeling.

Dit is bij iedere patiënt met zeer ernstig hersenletsel een lange periode van onzekerheid, waarin hersteloperaties kunnen leiden tot wisselingen in bewustzijn.

Momenteel is er enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar Amy Pieters is niet wakker. Het vervolg is nog onvoorspelbaar.